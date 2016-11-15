İBB kayyım atanan belediyelere 'kardeş' olmaya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kasım ayı meclis toplantısı dün yapılırken kayyım atanan Cizre, Silvan, Hani, Sur, Hakkâri, Silopi, İdil belediyeleri için “Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması hakkında meclis müdürlüğü teklifi” maddeleri gündemine geldi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, meclis üyeleri tarafından tartışılan bu konu Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Kardeş Şehir projesi, kültürel ve ticari alışveriş amacıyla birliktelik oluşturması anlamına geliyor. Söz konusu madde "Madem kültürel ve ticari alışveriş birlikteliği yapılmak isteniyor, bu kayyım atamasından önce yapılmadı?" sorularını da beraberinde getirdi.

İBB CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Kardeş belediye olması güzel ama bunun için karşı taraftaki belediyeden de meclis kararının çıkarılması gerekiyor. Bu karar çıkacak mı, kayyım atanan belediyenin meclisinden yeterli çoğunluk sağlanır mı onu bilmiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı, eylül ayında yürürlüğe giren 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanunu’nda düzenleme yapılmış, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan çok sayıda belediye başkanının yerine kayyım atamıştı. İBB meclisi teklifi Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu’na gönderdi.