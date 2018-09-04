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İBB: Kabataş Martı Projesi iptal edilmedi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kabataş Martı Projesi’nin iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı

04 Eylül 2018 18:39

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kabataş Martı Projesi’nin iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır” denildi.

İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”

(FOTOĞRAFLI)

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