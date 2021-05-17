İBB iştiraki Spor İstanbul'dan 4 gün sürecek online Gençlik ve Eğlence Festivali

Spor, oyun, müzik, mizah ve eğlenceyi bir araya getirmeyi amaçlayan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye’nin her yerinden gençlerin katılabileceği etkinlik, online platformlar üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, gençleri Türkiye’nin en büyük online festivalinde bir araya getiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihleri boyunca yapılacak.



Spor İstanbul’un sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak festivale, isteyen herkes ücretsiz katılabilecek. 19-22 Mayıs tarihlerinde 4 gün boyunca canlı konserler, sohbetler ve espor turnuvalarına sahne olacak etkinliğin sunuculuğunu Tuana Yılmaz ile Efe Uygaç üstlenecek.

4 gün sürecek festival kapsamında 19 Mayıs’ta Eypio; 20 Mayıs’ta Fatma Turgut; 21 Mayıs’ta İlyas Yalçıntaş; 22 Mayıs’ta Feride Hilal Akın sahne alacak.



Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, eski milli basketbolcu Sinan Güler, yazar Kaan Sezyum, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, komedyen Cem İşçiler, Twitch yayıncısı Jahrein, Youtube yayıncısı Post 42 ekibi ile Youtube yayıncısı Mesut Can Tomay ve Ali Biçim de etkinlikte gençlerle buluşacak.

Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends turnuvaları yapılacak ve turnuvalarda başarı elde eden oyunculara ödül verilecek.

17-20 Aralık 2020 tarihlerinde ilki gerçekleştirilen geçen seneki organizasyon, 40 saat yayın ve 40‘tan fazla mini etkinlik ile 15 milyon dakika toplam video görüntülenmesi ve 150.000 anlık izleyiciye ulaşmıştı.

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