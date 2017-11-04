İBB İmar Komisyonu üyesi Özkan: Asıl siluet krizi Boğaz’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Komisyonu üyesi CHP'li Sedat Özkan, "Sadece 16/9'da değil, asıl imar ve siluet sorunu Boğaz'da" dedi. "Koca iş merkezleri yükseldi" ifadesini kullanan Özkan, "Yüzlerce binaya yıkım kararı var. 1980 yasası revize edilmeli" diye konuştu.

HaberTürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Özkan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

İBB İmar Komisyonu’nun 2009’dan bu yana üyesisiniz. Uzun yıllardır İstanbul’un imar durumuna hâkim biri olarak nasıl bir çerçeve çizersiniz?

İstanbul 1930’da planlanmış ama o dönem İstanbul denilerek planlanan yer şimdilerde sadece Fatih’in olduğu yer. Tarihi Yarımada’nın siluetinin korunması için o dönemki planlara notlar düşülmüş. Fakat İstanbul sadece Tarihi Yarımada olarak kalmamış Zeytinburnu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Bakırköy derken hızla gelişmeye başlamış. Tarihi Yarımada’nın çevresi plansız şekilde gelişmiş ve ipin ucu kaçmış, şehir bütün olarak ele alınamamış.

Hâlâ 1/1000’lik imar planları olmayan ilçeler var mesela...

İstanbul’u bir tek 16/9 binalarının yarattığı siluet problemiyle ele almamak lazım. İstanbul’da bir Boğaz var. Asıl sorun da orada. Adalar ele alınmalı. Çekmece gölleri de Tarihi Yarımada gibi korunmalı. 2009’da İstanbul’un master planı yapıldı. Yüz binlik planlar çok geç yapıldı ama bu planı çok çabuk da kaybettik. Yüz binlik planda 3. Köprü ve bağlantı yolları yoktu. Kuzey ormanları korunacaktı. Yapılaşmaya açılmayacaktı ve İstanbul’un ihtiyacı olan 3. Havaalanı Silivri bölgesinde olacaktı. Şehir sadece Tarihi Yarımada etrafında yoğunlaşmayacak ve yeni kent merkezleri oluşturulacaktı. O merkezlerden biri Trakya civarında Silivri olarak diğeri de Anadolu yakasında Kartal olarak düşünüldü. Depremden dolayı meydana gelen bir kentsel dönüşüm kavramı da ortaya çıktı. Ancak dönüşüm deprem esasına göre değil, nerede mal sahibi de müteahhit de daha çok kazanır düşüncesiyle yürütülmeye başlandı. İstanbul’u planlarken ciddi hatalar yapıldı, bu hatalar da devam ediyor.

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