İBB, AKP döneminden kalan alacağı için haciz yollayan şirkete ödeme yapan Vakıfbank'ın kazandığı ihaleyi iptal etti

İşte İBB ile Vakıfbank arasındaki Met-Gün gerginliği

İBB personelinin büyük çoğunluğunun maaşlarını aldığı Vakıfbank'ın, Met-Gün İnşaat'a yaptığı 565 milyon liralık ödeme, belediye yönetimi tarafından kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Kanun ne diyor?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi'nde şu ifadeler yer alıyor:

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Yurt dışından alınan kredilerin bekletildiği hesaplara yapılan işlemle birlikte, İstanbul'da metro yatırımı için ayrılan kaynak, geçmiş dönem yapılan asfalt çalışmalarına gitmiş oldu.

Bağış ve Hamidiye Su da Met-Gün ile gerginliğe neden olmuştu

Met-Gün İnşaat'a yapılan ve kanuna aykırı olduğu belirtilen ödeme, İBB ile Vakıfbank arasındaki ilk gerilim de değil. Koronavirüs salgınında ihtiyaç sahiplerine yardım için toplanan bağışlar, İBB'nin Vakıfbank hesabına yatırılmıştı.

Ancak İçişleri Bakanlığı hesaplara bloke koydurmuş, Vakıfbank da toplanan bağışların kullanılmasına izin vermemişti.

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra, bir çok kamu kuruluşu, İBB'ye ait Hamidiye Su ile yapılan anlaşmayı iptal etmişti. Anlaşmayı iptal eden kurumların arasında Vakıfbank da yer alıyordu.