-İBB gol yağdırdı SAMSUN (A.A) - 29.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında yapılan karşılaşma, misafir takımın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı. 49. dakikada Gekas'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda top Oğuzhan'da kaldı. 52. dakikada misafir takımın ani atağında Taner, ceza sahası içine girer girmez yerden vurdu, top ağlarla buluştu: 0-2 57. dakikada Gekas'ın pasında Murat'ın sert vuruşunda topu Oğuzkan bloke etti. 60. dakikada Fink pasında Ekigho, ceza saha içinden yerden vurdu, direğin içine çarpan top Oğuzhan'da kaldı. 64. dakikada Serdar'ın şutunda defanstan dönen topu Gekas tamamladı, tekrar defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 70. dakikada Tom'un pasında Webo'nun vuruşunda Ertuğrul'a çarpan top kornere çıktı. 72. dakikada Tom'un sağdan ortasında, Doka plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3 75. dakikada ceza sahası içinde Webo'nun plase vuruşunda ağlara gitmekte olan topu Ertuğrul, parmaklarıyla çeldi. 82. dakikada Serdar'ın ortasına iyi yükselen Dominguez'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3 84. dakikada ani gelişen misafir takım atağında Webo, Ertuğrul'un ayaklarının altından topu ağlarla buluşturdu: 1-4 90. dakikada ceza sahası içinde Gekas'ın sert vuruşunda top filelere gitti: 2-4 Karşılaşmayı Orduspor 4-2 kazandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Koray Gençerler xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Volkan Narinç xxx Samsunspor: Ertuğrul x, Adem xx, Akaki x (Dk. 79 Yenal ?), Valdomiro x (Dk. 46 Serdar x), Bahia x, Murat Yıldırım x (Dk. 65 Dominguez xx), Fink xx, Murat Ceylan x, Hakan x, Ekigho x, Gekas xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Kus xxx, Cesario xxx, Metin xxx, Ekrem xxx (Dk. 62 Eren xx), Visca xx (Dk. 57 Tom xx), Zeki xxx, Serhat xxx, Doka xxx (Dk. 83 Enver x), Taner xxx, Webo xxx Goller: Dk. 43 Metin, Dk. 52 Taner, Dk. 72 Doka, Dk. 84 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 82 Dominguez, Dk. 90 Gekas (Samsunspor) Sarı kartlar: Dk. 47 Akaki (Samsunspor), Dk. 28 Ekrem, Dk. 54 Visca, Dk. 77 Eren (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)