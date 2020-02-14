İBB fayton sahiplerine 90 milyon lira ödeyecek

İstanbul Adalar'da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve faytonları satın almaya başladı. Fayton plakaları ve atlar için İBB kasasından toplam 90 milyon TL ödenecek.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı.

Satın alınan atlar önce Büyükada'daki karantina ahırı bölgesine kurulan dört çadıra alınacak. Çadırlarda toplanan atlar ardından adadan tahliye edilecek. Atların karada götürülecekleri alanlara ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Büyükada'daki İSPARK ahırında ise karantina süreci devam ediyor.

Elektrikli araçlar getirilecek

Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçlarla yapılacak. Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)