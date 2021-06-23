İBB, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesi için Fransız Kalkınma Bankası'ndan 93 milyon Euro’luk finansman desteği alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Fransız Kalkınma Bankası arasında, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere, 93 milyon Euro’luk ön protokol imzalandı. İmamoğlu, “Ulusal ve uluslararası piyasalara kıyasla çok uygun maliyetle sağladığımız bu finansman; 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli” dedi. İmamoğlu, hattın Cibali-Eminönü arasında kalan kısmını, Aralık 2022’de açacaklarının müjdesini verdi. Sağlanacak kredi ile 20 tren alınacak ve hattın kalan 1.1 kilometresi tamamlanacak.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki idarenin 2016 yılında başlatıp, süresinde bitiremediği Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, finansman sorunlarını çözerek yapım sürecini hızlandırılmıştı. Hattın ilk etabı olan Cibali-Alibeyköy bölümünün açılışı, 1 Ocak 2021’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilmişti. Hattın Eminönü’ne kadar uzatılması için imalatlarını sürdüren İBB ve Fransız Kalkınma Bankası (AFD) arasında, söz konusu projeye 93 milyon Euro tutarında finansman desteği sağlanması amacıyla, ön protokol imzalandı. Hattın Balat’taki merkez şantiyesinde, muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde düzenlenen imza töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli katılımıyla gerçekleştirildi. İBB üst yönetimi de törende tam kadro hazır bulundu.

İmamoğlu: Önemli olan gerçekçi projeler ortaya koyabilmek

İmza töreni öncesinde konuşan İmamoğlu, AFD’den sağlayacakları finansmanın detaylarını, “Ulusal ve uluslararası piyasalara kıyasla çok uygun maliyetle sağladığımız bu finansman; 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli” sözleriyle paylaştı.

“Burada esas önemli olan, yerel yönetim anlayışına uygun bir ciddiyetle, gerçekçi, iyi planlanmış projeler ortaya koyabilmek” diyen İmamoğlu, “Aynı zamanda şeffaf ve akılcı bir yönetim anlayışını benimsemek. Böylece, bu kabiliyetli anlayışla, uygun maliyetli finansman bulabilme yolculuğudur bugün ortaya koyduğumuz başarı. Bu iş birliğinden dolayı da AFD’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul’un, her yönüyle Avrupa’nın en kıymetli parçalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Avrupa’nın önemli bir parçası olan Türkiye’mizin ortaya koyacağı her yatırımın, elbette ki evrensel değerlere uygun düşmesi ve bu anlamda da iyi bir iş birliği zemini oluşturmamız şarttır” diye konuştu.

“Hattın geri kalan kısmını 2012 Aralık’ında açılacak”

Hattın, 9 kilometre ve 12 istasyondan oluşan ilk bölümünü 2021’in ilk gününde açtıklarını anımsatan İmamoğlu, “Finansman ihtiyacının kısa sürede çözülmesiyle, 1,1 kilometre ve 2 istasyondan oluşan Cibali-Eminönü arasının inşaat çalışmaları da duraksamadan devam ediyor. Bu bölüm Unkapanı köprülü kavşağının yeniden yapılması ve Eminönü Meydan düzenlemesi ile birlikte planlanıyor. Hattın geri kalan kısmını, Aralık 2022 tarihinde açmayı hedefliyoruz” müjdesini verdi. Projenin tam anlamıyla sonlandırılmasıyla, Haliç’in tarihi mirasının ve doğal dokusunun gerçek değerini bulacağına dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Tramvay hattı tamamen hizmete alındığında, hat çevresinde yaşayan yaklaşık 150.000 kişinin sürdürülebilir ulaşım ağına erişimi kolaylaşmış olacak. Günlük yaklaşık 80.000 kişiye hizmet verecek. Proje sayesinde 30 yılda yıllık 11.500 ton karbondioksit emisyonundan tasarruf edilecek. Hattımızın güvenli, kaliteli ve erişilebilir bir yolculuk sunarak kadın hareketliliğini artırmasını ve cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine destek olmasını da bekliyoruz. Hattın Eminönü’ne uzatılması ile beraber, Haliç peyzaj projesinin de yarattığı cazibe ile bu hattın çok önemli bir turizm aksı oluşturacağını, tüm bölgede yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunacağını öngörüyoruz.”

Konuşmaların ardından, taraflar arasında ön protokol imzalandı. İmamoğlu, Gauvin, Marcelli ve beraberlerindeki heyet, Haliç kıyısında hatıra fotoğrafı çektirdi.