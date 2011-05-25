-İBB EKİPLERİ 7 MİNARE YIKTI KÜTAHYA (A.A) - 25.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören 7 caminin minareleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce yıkıldı. Ekipler, ilk olarak Otogar, Sanayi ve Nurullah Koyuncuoğlu camilerinin minarelerini halat bağlayıp yıktı. Daha sonra diğer 4 minareyi indiren ekipler, cami çevrelerinde Simav Belediyesi ekiplerinin yardımıyla temizlik çalışması yaptı. Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan, AA muhabirine, ''hasarlı, oturulamaz'' raporu verilen binalar için ev sahipleri ve sigorta şirketleriyle görüşmelerinin sürdüğünü, gerekli izinlerin alınmasının ardından yıkım çalışmalarına başlanacağını söyledi. Depremde evleri oturulamaz hale gelenler ise eşyalarını alarak kiraladıkları sağlam evlere taşınmaya başladı. Yüksek katlarda oturanlar, evlerindeki eşyaları taşımacılık şirketleri aracılığıyla taşırken, bazıları da taşınma işlemini kamyon ve traktörlerle yapıyor.