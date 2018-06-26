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Yaşam

İBB duyurdu; İstanbul'da yoğun yağış için son 30 dakika

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da dolu beklenmediğini duyurdu

26 Haziran 2018 19:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndn (İBB) İstanbul'da başlaması beklenen yoğun yağış ile ilgili açıklama yapıldı. Belediye'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor."

İstanbul Valiliği, vatandaşlara sağanak uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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