İBB'den 'zabıta memurlarının kağıt toplayıcısını darp ettiği' iddiasına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zabıta ekiplerinin 'Kadıköy'de kağıt toplayan çocuğu darp ettiği' iddiasını yalanladı.

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, İBB zabıta memurları, Kadıköy'de kağıt toplayan bir çocuğu önce darp etti, sonra bir araca binerek götürdü.

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, İBB zabıta memurlarının kağıt toplayıcılarına hiçbir müdahalelerinin olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadıköy’de meydana gelen olayda kağıt toplayıcılarına müdahale eden kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla hiçbir alakası yoktur. İBB zabıta memurlarının, herhangi bir kağıt toplayıcıya karşı, hiçbir müdahalesi olmamıştır. İBB’yi karalamaya yönelik bu haberle ilgili gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesi için, bu açıklamaya gerek görülmüştür."