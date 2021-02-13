İBB'den yardım alan öğrencilerin yüzde 73'ünün hane geliri 2 bin 500 liranın altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 63 bin 236 genç üniversiteliye eğitim yardımı yaptı. Eğitim yardımı yapılan öğrencilerin hane geliri, yüzde 73.5’inde 2 bin 500 TL’nin altında; yüzde 24’ünde, 2 bin 500-4 bin TL arasında bulunuyor. Pendik ilçesi, başvurularda ilk sırada yer aldı. Başvuruların kabul oranının en yüksek olduğu ilçe ise Sultanbeyli oldu. En fazla başvuru, Marmara ve İstanbul Üniversitesi’nden gerçekleşti.

İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için verilen İBB eğitim yardımına ilişkin verileri derledi.

Açıklanan verilere göre, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'na 18 Kasım - 24 Kasım 2019 ve 15 Eylül - 14 Ekim 2020 tarihleri arasında 279 bin 997 öğrenci başvurdu. Başvuru şartları göz önüne alınarak bu öğrencilerin, 63 bin 236’sına eğitim yardımı imkânı sağlandı. Başvuranların yüzde 45’ini İstanbul’da okuyan, yüzde 55’ini İstanbul dışında okuyan öğrenciler oluşturdu.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin hane gelirleri, yüzde 73.5’inin, 2 bin 500 TL’nin altında; yüzde 24’ünün 2 bin 500 ve 4 bin TL arasında; yüzde 2.5’inin ise 4 bin TL üzerinde olduğu belirlendi. Yardım almaya ak kazananların, yüzde 54.4’ünü kadın, yüzde 45.6’sını erkekler oluşturdu.

En çok başvuru Pendik'ten

Eğitim yardımı başvurusunun en çok yapıldığı beş ilçe ise sırasıyla; Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Ümraniye oldu. Pendik 16 bin 41 başvuru ile ilk sırada yer aldı. 4 bin 59 öğrenci ile en çok eğitim yardımının yapıldığı ilçe Bağcılar iken, bunu, Esenyurt ( 3 bin 681), Pendik (3 bin 398), Bahçelievler (3 bin 26) ve Küçükçekmece (3 bin 12) takip etti. İlçelere göre yapılan başvuruların kabul oranlarına bakıldığında ise yüzde 32,9 ile Sultanbeyli ilk sırada geldi. Sultanbeyli’yi, Arnavutköy ( yüzde 32,3), Sultangazi (yüzde 30,3) Esenler (yüzde 28) ve Bağcılar (yüzde 27,6) izledi.

Marmara Üniversitesi ilk sırada

En fazla başvuru, 21 bin 782 öğrenci ile Marmara Üniversitesi’nden gerçekleşti; yüzde 24.6’sı yardım aldı. En yüksek başvurunun gerçekleştiği diğer üniversiteler ise İstanbul Üniversitesi (18 bin 145), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (11 bin 548), Yıldız Teknik Üniversitesi (11 bin 341) ve Kocaeli Üniversitesi (9 bin 897) oldu. Bu beş üniversiteyi sırasıyla Trakya Üniversitesi (8 bin 836 başvuru), İstanbul Teknik Üniversitesi (7 bin 731), Sakarya Üniversitesi (7 bin 235), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (7 bin 205) ve İstanbul Medipol Üniversitesi (6 bin 55) takip etti.