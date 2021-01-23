İBB’den üniversite öğrencileri için 'askıda destek' kampanyası

İBB'nin ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri bir araya getirdiği sosyal destek kampanyasına "eğitim destek paketi" de eklendi.

"Askıda fatura", "Aile Destek Paketi", "Anne-Bebek Destek Paketi"nde sonra eklenen "Eğitim Destek Paketi"nden yararlanmak isteyen 5 bin 19 öğrenci başvuruda bulundu.

Şu ana kadar 28 öğrenciye 7 bin TL'lik yardım yapıldı.

Yapılan yardım, doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart'ına yatırılıyor ve öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor. İstanbulkart, toplu taşıma araçları dışında bazı marketlerde de kullanılabiliyor.