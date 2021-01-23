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İBB’den üniversite öğrencileri için 'askıda destek' kampanyası

23 Ocak 2021 17:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için başlattığı sosyal destek kampanyasına üniversite öğrencileri de dahil edildi. Yardımsever vatandaşlar, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen üniversite öğrencilerine 250 TL’lik yardımda bulunuyor. Sosyal destek, öğrencilerin İstanbulkart’larına yatırılıyor.

İBB'nin ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri bir araya getirdiği sosyal destek kampanyasına "eğitim destek paketi" de eklendi.

"Askıda fatura", "Aile Destek Paketi", "Anne-Bebek Destek Paketi"nde sonra eklenen "Eğitim Destek Paketi"nden yararlanmak isteyen 5 bin 19 öğrenci başvuruda bulundu.

Şu ana kadar 28 öğrenciye 7 bin TL'lik yardım yapıldı.

Yapılan yardım, doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart'ına yatırılıyor ve öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor. İstanbulkart, toplu taşıma araçları dışında bazı marketlerde de kullanılabiliyor.

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