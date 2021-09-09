İBB'den trafiği rahatlatması planlanan yeni uygulama: Park Et Devam Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafiği rahatlatacak uygulaması yarından itibaren başlıyor. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et” otoparklarını kullanan İstanbullular, Metro İstanbul’da iki ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu hakkı kazanacak. 10 Eylül’de başlayacak uygulama, yıl sonuna kadar devam edecek.
Proje, İBB iştirakleri İSPARK ve Metro İstanbul’un bir araya gelmesi ile oluştu. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada bulunan "Park Et Devam Et (P+R)" otoparklarına araçlarını bırakan sürücüler, Metro İstanbul’un metro ve tramvayında ücretsiz iki seyahat hakkı kazanacak. Yeni uygulama, 10 Eylül’de başlayacak ve 31 Aralık tarihine kadar sürecek.
“Özel araç kullanıcılarına da metro ve tramvay kullanma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz”
İstanbul’da daha rahat sürdürülebilir bir yaşam için raylı sistem kullanımının artırılması gerektiğine dikkat çeken Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Özel araç kullanıcılarına da metro ve tramvay kullanma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz” dedi. Soy, şöyle devam etti:
“Fosil enerji ile çalışan ulaşım araçları yerine raylı sistemin tercih edilmesi şehrimiz için çok önemli. Bu kapsamda İSPARK ile yaptığımız iş birliği hem İstanbul trafiğini rahatlatmak hem de gelecek nesillere havası daha temiz bir şehir bırakmak için son derece faydalı bir uygulama olacak.”
"100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekilecek"
Proje ile toplu taşımayı teşvik edip, şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasını hedeflediklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini kaydetti. Çakır, yeni uygulamaya dair şu bilgileri paylaştı:
“İSPARK olarak, kent genelinde 46 noktada 15 bin 11 araç kapasitesine sahip P+R otoparkları ile günde yaklaşık 10 bin İstanbulluya hizmet veriyoruz. İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4,5 milyon araç bulunuyor. İBB’nin ulaşımda belirlediği stratejiler doğrultusunda araçların değil, bireylerin hareketliliğini artırmak amacıyla Metro İstanbul ve BELBİM’in katkılarıyla İstanbulluları toplu taşımayı kullanmaya teşvik edecek bir çalışma başlattık. Uygulama ilk aşamada 16 adet P+R otoparkımızda geçerli olacak."
Sistem nasıl işleyecek?
Araçlarını belirlenen yerlerdeki Park Et Devam Et noktalarına bırakarak yürüme mesafesindeki metro ve tramvay istasyonlarını kullanıp kentin farklı noktalarına ulaşmak isteyen İstanbullular, otopark girişinde ödeme yaptıkları İstabulkart’ı Biletmatik noktalarına okutarak gün içinde metro ya da tramvay ile yaptıkları iki yolculuk bedelini yükleyebilecekler. Otoparktan çıkarken ödeme yaptıklarında ise kullandıkları iki kullanım ücreti e-para olarak kartlarına iade edilecek.
Uygulamanın geçerli olacağı P+R otoparkları şunlar:
Alibeyköy Cep Otogarı P+R
Bahçelievler Ataköy Metro Durağı Otoparkı
Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı
Bağcılar Kirazlı Metro P+R Otoparkı
Esenler Adem Baştürk Otoparkı
Esenler Menderes Metro Otoparkı
Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı
Kartal Köprüsü Kavşağı P+R Otoparkı
Kartal Soğanlık Metro Otoparkı
Levent P+R Metro Otoparkı
Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı
Maltepe Küçükyalı P+R Otoparkı
Merter Metro P+R Otoparkı
Merter Metro Zemin Altı Otoparkı
Pendik Tavşantepe P+R Otoparkı
Üsküdar Ünalan P+R Otoparkı