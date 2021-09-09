İBB'den trafiği rahatlatması planlanan yeni uygulama: Park Et Devam Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafiği rahatlatacak uygulaması yarından itibaren başlıyor. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et” otoparklarını kullanan İstanbullular, Metro İstanbul’da iki ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu hakkı kazanacak. 10 Eylül’de başlayacak uygulama, yıl sonuna kadar devam edecek.

Proje, İBB iştirakleri İSPARK ve Metro İstanbul’un bir araya gelmesi ile oluştu. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada bulunan "Park Et Devam Et (P+R)" otoparklarına araçlarını bırakan sürücüler, Metro İstanbul’un metro ve tramvayında ücretsiz iki seyahat hakkı kazanacak. Yeni uygulama, 10 Eylül’de başlayacak ve 31 Aralık tarihine kadar sürecek.