İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP’li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ortak kararıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, Covid-19 nedeniyle evlerinden YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere online destek sağlayacak. YKS denemesi 16 – 17 Mayıs'ta, LGS denemesi ise 18 Mayıs'ta yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisi ve Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları’nın kararıyla hayata geçirilen proje ile 10 büyükşehirde online LGS-YKS sınavı düzenlenecek.

15 günlük başvuru süresi başladı

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sınava girmek isteyen öğrenciler, 28 Nisan–14 Mayıs arasında, https://forms.ibb.gov.tr/egitim-mudurlugu-online-exam-basvuru/ adresi üzerinden kayıt olabilecekler. Kayıt olma işlemini başarı ile tamamlayan öğrencilere, sınav giriş bağlantısı ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri e-posta ve SMS aracılığı ile sınavdan bir gün önce iletilecek.

Sınav takvimi

120 sorudan oluşan TYT (Temel Yeterlilik Testi) 16 Mayıs Pazar, 120’şer sorunun yer aldığı Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel kategorilerinin yer aldığı AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise 17 Mayıs Pazartesi yapılacak. Sözel 50, Sayısal 40 sorunu yer alacağı LGS’ye (Liselere Geçiş Sınavı) girecek öğrenciler de 18 Mayıs’ta sınav heyecanı yaşayacak.

Sonuçlar 20 Mayıs'ta açıklanacak

Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler sonuçlar için çok beklemeyecek. Sonuçlar, 2O Mayıs Perşembe günü öğrencilere e-mail ve sms üzerinden ilgili bağlantı paylaşılarak detaylı bir rapor halinde bildirilecek. Öğrenciler il ve Türkiye geneli sıralamalarını görebilecek ve aynı zamanda sınavda çıkan tüm soruların video çözümlerine ulaşabilecek. . Değerlendirme işlemleri MEB ve ÖSYM standartlarında 500 puan üzerinden hesaplanarak yapılacak. YKS puanlamasında Ortaöğretim Başarı Puanı dikkate alınmayacak.