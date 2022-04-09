İBB'den öğrenci abonmanı hakkında açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, geçmişteki öğrenci abonmanı ücretlerinin dolar karşılığına değinerek, “Öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı” dedi.

Toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zam tartışılmaya devam ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun, 78 TL'den 109 TL'ye yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Ongun, geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatarak, İBB’nin AKP yönetiminde kalması durumunda öğrenci abonman ücretinin bugün 249 TL olacağını belirtti.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı."