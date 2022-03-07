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İBB'den kar uyarısı!

"Çarşamba akşamından itibaren İstanbul Sibirya soğuk hava dalgası etkisine girecek"

07 Mart 2022 12:24

Meteoroloji'nin, İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağı açıklamasının ardından bir kar yağışı uyarısı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

İBB, İstanbul için "Sibirya soğuk hava dalgası ve kar yağışı" uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İBB'den de gelen uyarıda şöyle denildi:

"AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız." 

Meteoroloji'nin beş günlük hava durumu tahminine göre ise İstanbul’da karla karışık yağmur beklendiği belirtilmişti. 10 Mart Perşembe günü için yapılan uyarıda hava sıcaklığının en düşük sıfır, en yüksek ise 4 derece olmasının beklendiği kaydedilmişti.

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