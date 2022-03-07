İBB'den kar uyarısı!

İBB, İstanbul için "Sibirya soğuk hava dalgası ve kar yağışı" uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İBB'den de gelen uyarıda şöyle denildi:

"AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız."