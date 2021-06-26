İBB'den Kanal İstanbul bilgilendirme sitesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesi hakkında bilgilendirme sitesi hazırladı.

AKP hükümetinin 'çılgın proje' olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesiyle, İstanbul Boğazı'na paralel olarak Karadeniz ve Marmara'yı birbirine bağlayacak yapay su yolu inşa edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında yapılacak altı köprünün ilkinin temeli, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Muhalefet partileri ise kente, çevreye ve ekonomiye zararı olacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.

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"Kanal İstanbul denen 'beton kanal' ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz?"

Projeye karşı olduğunu sıklıkla dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında, belediyenin hazırladığı 'kanal.istanbul' isimli yeni siteyi duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul denen 'beton kanal' ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Bu siteyi sizin için hazırladık."

Sitede, 'Bugüne Nasıl Gelindi?', 'İşin Aslı Ne?' ve 'Aklıma Takılanlar' gibi bölümlerde proje hakkında merak edilen sorulara yanıtlar yer alıyor. Ayrıca projeye harcanacak kaynakla neler yapılabileceği yönünde kıyas yapılıyor.