İBB'den İstanbulluları sevindirecek haber

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'lara yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı. İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.