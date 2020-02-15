İBB'den İstanbulluları sevindirecek haber

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Baraj doluluk oranı yüzde 60'ları geçti

15 Şubat 2020 13:24

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'lara yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı. İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

 

AKOM verilerine göre, eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 60'ları aştı. 

Şubat ve ilkbahar aylarında beklenen yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Grafiklere göre son yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarının tuttuğu su miktarı 532 milyon metreküp oldu.

Cuma günü yağış var

Kentte sabah başlayan yağışın ise öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklığının da artacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki haftanın çoğunlukla güneşli geçeceği, 21 Şubat Cuma günü ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

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