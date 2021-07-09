İBB'den, Avrasya Tüneli'nin Avrupa çıkışındaki yoğunluk için bağlantı yolu çözümü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğunluğun yaşandığı Avrasya Tüneli, Avrupa çıkışına bir bağlantı yolu yaptı. Aksaray ve Sirkeci’den gelen yol, Avrasya Çıkış Tüneli’ne yapılan bağlantı kolu ile Bakırköy-Florya istikameti ile birleştirildi. İnşa edilen transit yol ile Samatya’daki trafik sıkışıklığının giderilmesi amaçlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 2016’dan bu yana milyonlarca sürücünün kullandığı Avrasya Tüneli’nin Avrupa çıkışında trafik sıkışıklığı oluşuyordu. Buraya yapılan geometrik düzenlemeyle trafik düzenlendi.

Bağlantı yolu yapıldı

Yapılan geometrik düzenlemeyle tünelin Avrasya çıkışına bağlantı kolu yapıldı. Projenin gerçekleştirilmesi için 3 bin 250 ton asfalt döküldü. Yaklaşık 300 metretüllük bir yağmursuyu ve 900 metretüllük bir oto-korkuluk imalatı yapıldı.

Avrasya Tüneli inşa edilirken Sirkeci ve Aksaray’dan gelen trafiğin bağlantısı, Samatya Alt Geçidi’nde yapılıyordu. Bu durum, Samatya’da trafik yoğunluğunu arttırıyordu. Bu güzergâhta meydana gelen yoğunlaşma ise Yenikapı’ya kadar araç trafiğinin tıkanmasına neden oluyordu.