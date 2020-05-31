İBB'den A Haber ve Sabah'ın haberlerine yalanlama

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, hükümete yakınlığı ile bilinen A Haber ve Sabah gazetesinin haberlerini yalanladı. Ongun, A Haber'in "Kadıköy’de lağım denize akıyor" başlıklı, haberine "Sevgili A Haber, ortada patlayan herhangi bir boru yok. 25 yıldır yapılmayan kanalizasyon sorunu var. Bu pislik çeyrek asırdır Kadıköy Meydanı’na akıyordu, şimdi İSKİ çalışmasıyla tamamen çözülüyor" dedi. Sabah gazetesinin "Cennet Riva’da Çevre Katliamı" başlıklı haberi için ise "Bu çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki bu kurumumuza yönelik asılsız iddialarla yalan haber kampanyası başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Ongun, A Haber'in "Kadıköy'de İSKİ çalışması sırasında kanalizasyon borusunun patladığı ve lağımın denize aktığı"nı iddia ettiği haberini ve Sabah'ın "İBB'nin arıtma tesisini devre dışı bırakınca doğa cenneti Riva deresinden Karadeniz’e zehir akmaya başladığını" iddia ettiği yalanladı.

Ongun’un Twitter'dan yaptığı açıklamada A Haber'e şu yanıtı verdi:

”Sevgili @Ahaber ortada patlayan herhangi bir boru yok 25 yıldır yapılmayan kanalizasyon sorunu var. Bu pislik çeyrek asırdır Kadıköy Meydanı’na akıyordu, şimdi İSKİ çalışmasıyla tamamen çözülüyor. Haberde “doğruluğun” adresi olduğunuz için paylaşmak istedik.”

Ongun, Sabah gazetesinin söz konusu haberi için ise şu yanıtı verdi:

"İSKİ İstanbul'un 35 noktasında çeyrek asırdan fazladır çözülememiş sorunları pandemi sürecinde ciddi bir yatırım ve aralıksız çalışmayla çözmekte. Bu çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki bu kurumumuza yönelik asılsız iddialarla yalan haber kampanyası başlatılmıştır.

Şile'deki Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi günde 200 bin m3 ileri biyolojik atıksu arıtma yapmakta ve 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmakta. 5 Mart 2019'da alınan numunenin sonucu her nedense yaklaşık 1 yıl bekletildikten sonra tevdi edilerek @Sabah'a servis edilmiştir.

Demirören Haber Ajansı'nın da her nedense İSKİ'nin bugünlerde yarım asırlık sorunları çözüme kavuşturmasını değil de İSKİ'nin sadece tüm ilçelerdeki hizmet ve yatırımlarının devamı için kullandığı araçları "dikkat çekici" bularak servis etmesi akla ziyandır."