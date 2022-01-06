"İBB'deki teftişi yürüten müfettişlerin istediği ilk üç dosya ne?"

Halk TV yazarı Can Coşkun, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin terörle iltisaklı kişileri işe aldığı iddiasının ardından yapılan teftiş için görevlendirilen müfettişlerin istedikleri dosyalara dikkati çekti.

İBB’deki teftiş için görevlendirilen 8 müfettiş arasında MASAK ve Ticaret Bakanlığı’ndan görevlendirilenlerin de olduğunu belirten Coşkun, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın, "Terör teftişi olsa, MASAK ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin belediyede ne işi var?" sorusunu dikkati çekti.

“MASAK... Yani; Mali Suçları Araştırma Kurulu. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimi. Başat görevleri; para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmak... Ticaret Bakanlığı müfettişleri ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan... Görevleri; kaçakçılık, rüşvet, irtikap, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde yolsuzluğu tespit edilenler, evrakta sahtecilik ya da kayıtlarda tahrifat yapmış olanları incelemek. Bu aşamada hatırlatalım. Suçlama neydi? Terör iltisaklı çalışanlar..." diyen Coşkun “yeni atanan bu müfettişlerin istedikleri ilk üç dosyayı” şöyle aktardı:

“Bir müfettiş, 2019'dan bugüne verilen tüm iş yeri ruhsatlarını... Diğer müfettiş, 2019'dan bugüne yapılan tüm ihaleleri... Başka bir müfettiş de, 2019'dan bugüne işe giriş belgelerini istemiş...”

Coşkun, bu bağlamda İBB’ye yapılan teftişin kapsamını sorguladı.

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