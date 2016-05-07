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Yaşam

İBB, bisikletli yolcuyu otobüse almayan şoföre 100 bilet cezası kesti!

Bisikletli yolcunun İBB Beyaz Masa'ya şikâyeti sonuç verdi...

07 Mayıs 2016 21:25

Ali Aslangül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bisikleti ile özel halk otobüsüne binmek isteyen yolcuyu araca almayan şoföre 100 bilet cezası kesti.

Olay 2 Nisan 2016 tarihinde Kağan Sezgin adlı bir yolcunun, Beşiktaş Sahili’nden bisikleti ile ‘30A’ kodlu özel halk otobüsüne binmek istemesi üzerine meydana geldi. Saat 16.00 ila 20.00 saatleri arasında yoğunluk nedeniyle bisikletlerin otobüse alınmadığını bilen ve bunun için bu saat dilimleri dışında bir zamanda otobüse binmek için hareket eden yolcu, binmek istediği "34 AJ 7572" plakalı aracın şoförünün “Hayır binemezsin” cevabı ile karşılaştı. Yolcu Kağan Sezgin’in “Bu saatlerde böyle bir uygulama yapamazsınız, kuralları biliyorum” karşılığını vermesine rağmen, otobüse girişine izin verilmedi. Etrafta yetkili arayıp bulamaması üzerine İBB’nin şikâyet hattı ‘Alo 153’ü arayan yolcu, kendisini otobüse almayan şoför hakkında işlem başlatılmasını talep etti.

Aradan 1 ay geçtikten sonra 2 Mayıs 2016 tarihinde yolcu Sezgin’e “Alo 153” hattından bir mesaj geldi. Mesajda, ilgili şoförün cezalandırıldığını belirten şu açıklamaya yer verildi:

“Kurumumuza yapmış olduğunuz başvurunun tahkikatı yapılmış, şikâyete konu olan personele Özel Halk Otobüsü Yönergesi’ne göre 2. Maddeden 100 bilet ceza uygulanmıştır.”

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