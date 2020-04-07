İBB Bilim Kurulu: İstanbul, Koronavirüs'le mücadelede tüm Türkiye’den ayrı biçimde ele alınmalıdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası oluşturulan Bilim Kurulu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul'da olduğu vurgulanarak, "Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul'un, tüm Türkiye'den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır" denildi.

Kurulun, İBB yöneticileri ile düzenli şekilde toplanarak İstanbul özelinde sorunları birlikte değerlendirip öneriler hazırladığı kaydedildi.

Kurulun hazırladığı 8 maddelik öneri listesi şöyle: