İBB, Beyoğlu’na ilişkin imar planında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nu devre dışı bıraktı

Büyükşehir Belediye Meclisi oy çokluğuyla aldığı kararla, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı notlarında yer alan bir maddeyi değiştirip Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nu devre dışı bıraktı.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, İstanbul‘da, Tarihi Yarımada Fatih’ten sonra, Beyoğlu’nda da bundan böyle tescilsiz yapılarla ilgili tüm projeler ilçe belediyesi tarafından onaylanacak. Yeni düzenlemeyle, tescilli kültür varlığının bulunduğu parseller dışında kalan alanlara Koruma Kurulu bakmayacak.

Yeni düzenlemeyle, Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi, Cihangir, Galata, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe gibi tescilli yapıların bulunduğu bölgelerdeki tescilli yapılara komşu binalara ilişkin uygulanan Koruma Kurulu kararı iptal edildi. Bu alanlarda proje onayı, her türlü inşai ve fiziki müdahaleler artık ilçe belediyesi tarafından yürütülecek.