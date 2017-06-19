T24 LogoT24 Logo
Çevre

İBB, Beyoğlu’na ilişkin imar planında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nu devre dışı bıraktı

Tüm projeleri ilçe belediyesi tarafından onaylanacak

19 Haziran 2017 12:36

Büyükşehir Belediye Meclisi oy çokluğuyla aldığı kararla, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı notlarında yer alan bir maddeyi değiştirip Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nu devre dışı bıraktı.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, İstanbul‘da, Tarihi Yarımada Fatih’ten sonra, Beyoğlu’nda da bundan böyle tescilsiz yapılarla ilgili tüm projeler ilçe belediyesi tarafından onaylanacak. Yeni düzenlemeyle, tescilli kültür varlığının bulunduğu parseller dışında kalan alanlara Koruma Kurulu bakmayacak.

Yeni düzenlemeyle, Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi, Cihangir, Galata, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe gibi tescilli yapıların bulunduğu bölgelerdeki tescilli yapılara komşu binalara ilişkin uygulanan Koruma Kurulu kararı iptal edildi. Bu alanlarda proje onayı, her türlü inşai ve fiziki müdahaleler artık ilçe belediyesi tarafından yürütülecek.

ETİKETLER

Beyoğluimar planıKültür Varlıklarını Koruma Kuruludevre dışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24