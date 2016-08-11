İBB Başkanı Topbaş'tan özür dileyip, 30 yıllık görevinden ayrıldı

İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın en önemli bürokratlarından biri olduğu belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, iki yıl önce getirildiği görevinden ayrıldı. 30 yıldır İBB’de görev yapan Bulut, ayrılık kararını çalışma arkadaşlarına sosyal medyadan duyurdu. Bulut, 2 yıl önce İstanbul’da düzenlenen ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinliğinin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu’nu FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Ümit Derneği’ne tahsis ettiği iddiasıyla Ankara’nın emriyle görevden alınmış ancak daha sonra göreve iade edilmişti. Kadir Topbaş'ın sağ kolu olduğuna dair iddiaları yalanlayan Bulut, yaptığı istifa açıklamasında, "Bunu yaparken özelikle Sayın Başkanım Kadir Topbaş’dan özür diliyorum. Ben hayatımda ne birilerinin sağ kolu oldum, ne de yasal olmayan işlere bulaştım. Yasal olmayan hiçir şeyle işim olmadı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, 11 Ağustos 2016 tarihinden itibaren emekli olma kararı aldığını ve ilgili işlemler için müracaatını yaptığını dile getiren Bulut, bir veda yazısında “Bunu yaparken tüm mesai arkadaşlarımdan, özelikle Sayın Başkanım Kadir Topbaş’dan özür diliyorum. Haber versem, istişare etsem bu iş olmayacaktı. En hayırlısının bu olduğuna inanmasam bunu yapmazdım. Bu zamana kadar bekleme nedenim, mitingi yapmak ve nöbeti sonuna kadar tutmaktı. Öyle de oldu” dedi. Mevlüt Bulut, 2 yıl önce İstanbul’da düzenlenen ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinliğinin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu’nu FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Ümit Derneği’ne tahsis ettiği iddiasıyla Ankara’nın emriyle görevden alınmış ancak daha sonra göreve iade edilmişti.

"Benim bildiğim Topbaş, kimsenin gözünün yaşına bakmaz"

Bulut emeklilik gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı:

“Adı adresi belli olmayan ve değişik yollarla sahsıma yapılan saldırılar, kuruma ve başkanıma zarar verir hale geldi. FETÖ terör örgütünün kalleşçe yaptığı saldırıları ganimete çevirmek isteyen çevreler, devletin kurumlarına ‘Çamur at izi kalsın’ mantığıyla saldırmaktadır. Ne hikmet ki, saldırı kaynakları hep aynı yerler devlete zarar verecek suç unsuru bir durum varsa zaten devletimin MİT’i, Emniyet Teşkilatı ve diğer kurumlar gereğini yapar. Sayın Kadir Topbaş’ın sağ koluymuşum, sırdaşıymışım. Benim tanıdığım Kadir Topbaş, çalışmayanın gözünün yaşına bile bakmaz. Herkese bakışı ‘İşini yapıyor mu?’ şeklide olduğu için, iyi iş yapan kim olursa on değer verir o kadar. Ben hayatımda ne birilerinin sağ kolu oldum, ne de yasal olmayan işlere bulaştım. Yasal olmayan hiçir şeyle işim olmadı. Zaten yıllardır çalıştığım için Sayın Başkanım hiçbir zaman çizgisin değiştirmedi. Kaldı ki, dünya beyefendisi olan sayın başkanıma yakın olmak bana gurur verir. Sayın Başkanım mesafesini hiç bozmayan çalışma disiplinine saliptir.”

"Suçlu olsam göreve iade edilir miyim?"

Bulut, sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere de şu karşılığı verdi:

“17- 24 Aralık sürecinde FETÖ Terör Örgütü’nün en çok saldırdığı kişi ben değil miydim? Bunu göz ardı ederek saldırmaları utanç verici. Sinan Erdem Spor Salonu’nun tahsisi gündeme getirilirek yaptırılmak isteniyor. Kardeşim bu konuda suçum olsa, zaten gitmiştim. Eğer suçlu olsaydım geri dönebilir miydim? Daha neyi tartışıyorsunuz? Daha neyi ispatlayayım? Saltırılarının amacının ne olduğun herkes biliyor. Ama unutmasınlar, hesabın büyüğünü Allah soracak!

"Veda etmiyorum, hoşçakalın!"

"30 yıllık iş hayatımdaa kırdığım, üzdüğüm kardeşlerim varsa haklarını helal etsinler. Ben fazlasıyla helal ediyorum. Ben veda etmiyorum. Bu dava yürüyüşünde piyade olarak da olsa sizinleyim, sizlerin emrindeyim. Hoşça kalın!”