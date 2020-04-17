İBB Başkanı'ndan soruşturma açıklaması: Yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz, belgeleri pazartesi teslim edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Yardım toplama kanununa aykırı olduğu iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığını belirten İmamoğlu, “Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz” dedi.

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İmamoğlu, "Gündemde olan bağış kampanyamızı araştırmak için Büyükşehir Belediyemize müfettiş geldi. Yardım toplama kanununa aykırı olduğu iddiasıyla bir süreç başlatıldı. Belediye ile ilgili olan bu süreçte doğal olarak bizden de bilgi ve belge istendi. Burada, yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Elbette, bu süreçten sonra bir karar verilecek. Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz.” diye konuştu.