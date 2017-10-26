İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan yağış açıklaması(1)

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)\'daki çalışmaları yerinde denetledi. Uysal burada yaptığı açıklamada, \"Çatalca\'da 4 köyümüzde 23 ev su taşmasıyla zarar gördü. Orada da önemli hasar yok. Çatalca\'da dere taşkınları oldu. Ekipler, yolları kapatarak tedbir aldı. Şu anda Çatalca\'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı ancak yağmurun şiddeti düşmeye başladı. Merkez\'de 30 kilogram civarında gece şiddetlenmesi beklenmiyor.\" dedi.

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