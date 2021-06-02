İBB Başkanı İmamoğlu: Yoksulluğun ölçülmesinde en büyük engel kayıt dışı istihdam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da, pandemi döneminde işsizliğin ya da yoksulluğun ölçülebilmesindeki en büyük engelin “güvencesiz, kayıt dışı istihdam” olduğunu söyledi. İmamoğlu, “İnsanlara erişme noktasında, bu kayıt dışı süreçler, o devasa hali, bizim için ciddi bir tehdit” dedi.

İBB bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı'nın düzenlediği (İPA), Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Çözüm Yolları Konferansı'na katılan İmamoğlu, “Dünyada ve ülkemizde ekonomi ve işgücü piyasalarında uzun süredir hissedilen daralma ve tek taraflı bir ekonomik büyüme, çalışanlar üzerinde çok olumsuz etkileri oluşmasına sebep oldu. Bunu gözlemliyoruz. Sahada en fazla dinlediğimiz sorunlardan en birincisi” değerlendirmesinde bulundu.

“Kentler, insani kalkınmanın lokomotifi”

Bir yıldan fazla süredir hayatımızda Covid-19 pandemisi olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yoğun olarak ekonomik baskısını, çalışma özellikle dar gelirli insanların yaşamında büyük etkisini görmeye devam ediyoruz. Geçici ve yarı zamanlı işlerin yoğunlaşması, özellikle sigortasız, kayıt dışı çalışmada artış, düşük ücretler ve her an işsiz kalma kaygısı, bu dönemde yaptığımız araştırmalarda toplumun en fazla korku alanları diyebiliriz. İş gücü nüfusunun büyük bir bölümünü bünyesinde barındıran, ekonomik büyümenin ve insani kalkınmanın lokomotifi olan bizim gibi kentler, bu problemlerin önemli bir paydaşıdır ve en derin yaşandığı merkezlerdir bu süreçte.”

“Bu kentin yoksulları kimlerdir ve nerede yaşarlar?”

Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini İstanbul’un barındırdığını aktaran İmamoğlu, “Bu konuda ayrı bir öneme sahip olduğunun biz de farkındayız. Bu anlamda, bu süreçleri analiz ediyor, değerlendiriyoruz. ‘Neler yapabiliriz’ noktasında en üst seviyede çalışmalar sürdürüyoruz. Bu konuda İstanbul Planlama Ajansı’mızın bu organizasyonu da sürecin bir parçası. ‘Bu kentin yoksulları kimlerdir ve nerelerde yaşarlar’ diye baktığımızda, güvencesizleri ve güvencesizliğin haritasını yakalıyoruz ve aslında bu bizim için üzerinde yol almamız gereken her detayı, yolculuğu önümüze koyuyor. Biz, yerel yönetim olarak, bu tablonun değişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Her ne kadar ekonomi bütünlüğüne baktığınızda, Türkiye’deki yetki açısından baktığınızda elbette ki bunun ana sorumlusu, merkezi yönetimdir. Ama yerel idarelerin de bu süreçlere katkı sunma, duyarlı olma zorunluluğunun bilincinde olan bir yönetim olarak, bu sorunlara cevap oluşturma, çözüm oluşturma konusunda maksimum ilgiyi göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul , Türkiye’nin ekonomi başkenti”

İstanbul’un Türkiye’nin “ekonomi başkenti” olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’umuzda güvencesiz çalışmanın boyutlarının anlaşılması için konunun uzmanları ve güvencesiz çalışan toplum kesimleri ile sürekli bir araya geliyoruz. Bu anlamda; kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler gibi farklı grupların birbirinden farklı düzeylerde etkilendiği bu sorun, sadece yoksulluk temelli bir sorun da değil. Aynı zamanda insan hakları ihlalleri giriyor; ırkçılık, ayrımcılık, kadın-erkek eşitsizliği, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim problemleri, çocuk işçiliği ve hatta iş cinayetleri olarak birçok başlıkta önümüze çıkan sorunlar olarak sıralayabiliriz” diye konuştu.

“Yoksulluğun ölçülmesinde en büyük engel kayıt dışı istihdam”

“Güvencesizliğin şiddeti ve ciddiyetini olduğu kadar; hızla değişen yüzünü de tanımaya ihtiyaç duyuyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bu sebeple bu konferansta, güvencesizlik sorununu ve iş gücü piyasalarındaki adaletsizlik ve hukuksuzluğu pek çok açıdan ele almayı ve İstanbul için bütüncül bir yaklaşımla güvencesiz çalışmaya karşı gerekli stratejileri geliştirmeyi de hedefliyoruz. İki konuya temas etmeyi önemsiyorum. İstanbul’da, özellikle pandemi dönemindeki işsizliğin ya da yoksulluğun ölçülebilmesindeki en büyük engel de tam da bu güvencesiz, kayıt dışı istihdamla oluşan süreçlerin yoğun bir biçimde yaşandığı bir kent olması. Günübirlik hayatını kazanan insanlar şeklinde yoğun bir nüfusun İstanbul’da bulunması, bu tür ölçümlerin önündeki büyük engel oluyor. Açıkçası, insanlara erişme noktasında, bu kayıt dışı süreçler, o devasa hali, bizim için ciddi bir tehdit.”

“Mülteci sorunu güvencesiz kitleler oluşturuyor”

Mutlak ele alınması gereken bir başka konunun da mülteci nüfusu ve istihdamı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Mülteci nüfusunun da bu anlamda güvencesiz bir kitleyi oluşturduğunu, hatta bir başka etkiyle de Türkiye’de, kayıt dışı istihdamla hayatını sürdüren insanların sayısının artmasına da sebep olduğunun da altını çizmek isterim” dedi.

İmamoğlu, sözlerini, “Bizim için sıkı bir çalıştay ve sıkı bir rapor günü olacak. Bunu da elbette toplumla paylaşacağız. Güvencesiz çalışmaya karşı, iş gücüne adil bir ortam sağlamak, insani kalkınma alanında yapılacak çalışmalarla, bu sorunun çözümüne önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli bir biçimde süreci ele alan bir kurum olmak istiyoruz. Uzun bir süre daha bizimle beraber olacak bu sorunu; katılımcı, şeffaf ve gerçekten bütün kurumların iş birliğiyle aşabiliriz. Bu alanda da sıkı zincirleri ama istihdam ortamı sağlamada ama eğitimle insanları nitelikli iş gücüne kazandırmayı sağlamakta ve bu anlamdaki mücadeleyi daha bilinçli bir zemine oturtmakta üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde tamamladı.