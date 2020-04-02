İBB Başkanı İmamoğlu yazdı: Geçen bir sancı ile kıvranılan yıl bu zamanları nasıl aştıysak direnerek yine başaracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında vatandaşlara seslenmek için bir yazı kaleme aldı. "Türkiye’nin yüzde 60 oranında riski burada. O nedenle hepimize büyük sorumluluk düşüyor" diyen İmamoğlu, "Anımsarsanız geçen yıl bu zamanlarda da bir sancı ile kıvranıyordu bu şehir. O günleri nasıl aştıysak, direnerek yine başaracağız" dedi.

İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında, "Hemşerilerim bilsin ki, İstanbul’un gıda sorunu olmayacak" dedi. Şimdiye kadar Koronavirüsle mücadele kapsamında hangi önlemlerin alındığını ve neler yapıldığını anlatan İBB Başkanı, hükûmete yönelik ve süreç yönetimine ilişkin eleştirilerini şöyle aktardı:

"Ben de bu kentin seçilmiş belediye başkanı olarak ilk günden itibaren alınması gereken önlemleri, sokağa çıkma sınırlaması da dahil dile getirip duruyorum. Ancak, yeterince yankı alabildiğimizi söyleyemiyorum. Sonuçta bu kararlar merkezi hükümet tarafından alınmalı. Ancak, bazı bakanlıklara yazdığımız yazılara dahi henüz yeterince yanıt alamadığımızı söylemek durumundayım üzülerek. Bakın, pazartesi günü Lizbon Belediye Başkanı ile görüştüm. Kendisi bir gün önce ülkenin başbakanı ve ilgili bakanlarla yaptığı toplantıyı anlattığında içim sızladı. Çok üzüldüm. Ancak, Avrupa’nın en büyük kentinin belediye başkanı olarak ben, günlerdir sesleniyor olmama rağmen merkezi yönetime kimse ses vermedi. Daha geçen hafta ancak valilikte bir toplantı gerçekleştirdik. Oysa, bizim bu kadar büyük bir kentte ve risk faktörünün bu kadar yüksek olduğu bu kadim İstanbul için ortak yapmamız gereken çok ve acil işler var. Kaynak kullanımından alınması gereken kararlara, hızlandırılması gereken süreçlere kadar...

Umuyorum ki hiç değilse bundan sonra çok daha güçlü bir koordinasyon ve ortak akılla süreci yürütürüz. Çünkü bu salgını yenecek gücü bu şekilde daha rahat yaratırız. Bunlarla da yetinmeyip, salgın sonrası yeni bir dünyaya uyanacağımızı bilerek süreci iyi görmeliyiz, kafa kafaya vererek yapılması gerekenleri şimdiden öngörebilmeli, hazırlıkları başlatmalıyız."

İmamoğlu sözlerine, "Size söz veriyorum o zaman sahillerde piknik yapacağız, ben de geleceğim. Mutlulukla ve sağlıkla" sözleriyle son verdi.

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