T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB Başkanı İmamoğlu: Sağlık çalışanlarımız için 150 otobüs tahsis ettik

"Başhekimliklerinden gelen taleplere hızlıca cevap vereceğiz" diyen İmamoğlu telefon numarası paylaştı

11 Nisan 2020 19:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına 150 otobüs tahsis ettiklerini açıkladı. Şimdiye kadar 30 otobüs talebi geldiğini ifade eden İmamoğlu, "Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sağlık çalışanlarımızın ulaşımda zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettik. Şu ana kadar sadece 30 otobüs talebi geldi. Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz. İrtibat: 0 532 767 60 79 ve 0 530 546 61 07"

ETİKETLER

sağlık çalışanlarıhaberekrem imamoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24