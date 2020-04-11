İBB Başkanı İmamoğlu: Sağlık çalışanlarımız için 150 otobüs tahsis ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına 150 otobüs tahsis ettiklerini açıkladı. Şimdiye kadar 30 otobüs talebi geldiğini ifade eden İmamoğlu, "Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sağlık çalışanlarımızın ulaşımda zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettik. Şu ana kadar sadece 30 otobüs talebi geldi. Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz. İrtibat: 0 532 767 60 79 ve 0 530 546 61 07"