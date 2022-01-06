İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ‘iddianame hazırlanıyor’ iddiasına yanıt: Yeter ki herkes görevini kamu ahlakı içerisinde yapsın; kapımız ardına kadar açık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddiasıyla ilgili "Devletin her kademesindeki insanlar görevini layıkıyla yapsın, biz de yapalım. Bizi incelemeye gelmişlerdir; başımızın üstünde yerleri vardır. Yeter ki herkes görevini saygın, kamu ahlakı içerisinde yapsın. Bizim kapımız ardına kadar açık" dedi. İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir" çıkışına ise "Bizim gündemimizde değil. Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum" yanıtını verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İBB'deki soruşturma ile ilgili yaptığı “İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı’nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir” açıklaması sorulan İmamoğlu, "Bizim gündemimizde değil. Hiç gündemimizde değil. Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum” şeklinde konuştu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddiasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Herkes görevini kamu ahlakı düzeni içinde yapsın”

"İddianame iddiası. Hukukçu olarak güzel espri olur bunlar. Bu esprileri her gün görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz.

Devletin her kademesindeki insanları, müfettişleri, valileri, vali yardımcılarını, adına kim derseniz deyin, bakanları, herkes görevini layıkıyla yapsın. Biz de layıkıyla yapalım.

Bizi soruşturmaya, daha doğrusu incelemeye gelmişlerdir. Başımızın üstüne yerleri var. Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler, denetlesinler, incelesinler. Zaten incelemeliler. Bizim de burada hiçbir sıkıntımız yok.

Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yeter ki herkes görevini saygın kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsınlar. Bizim kapımız ardına kadar açık. Yazışmalar yapıyoruz.

Bizim yazdığımız yazıların ciddiyetinde yazıları diğer kurumlardan da bekliyoruz. Şu anda bizim gündemimiz bu.

Bir de işte böyle gençliğe, teknoloji merkezi açmak. Ne yazık ki ülkenin yoksulluğuyla mücadelede Türkiye’nin en büyük ekmek fabrikasını açmak üzereyiz. Yüzde 90-95 seviyelerine geldi. Mart ayında açacağız. Bizim gündemimiz bu."

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan özel teftiş soruşturması ilgili tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlandığını iddia etmişti.