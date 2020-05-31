İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı: Şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakın dönem Türkiye tarihinin en geniş katılımlı protestoları olan Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü için mesaj paylaştı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeyh Edebali’nin 'Ey Oğul' seslenişi yöneticiler için anlamlı bir kılavuzdur. Kılavuzun şaştığı zamanlar oldu. Şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı oldu Gezi. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.