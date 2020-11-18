İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Alaattin Çakıcı tepkisi: Hiçbir tehdide fırsat vermeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alaattin Çakıcı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunmasına karşın sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, “Hiçbir tehdide fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi.

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın, ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı.

Çakıcı'nın CHP liderine ilişkin tehdidi kamuoyunca büyük yankı uyandırdı. Çakıcı'nın söz konusu tehdidine tepki gösterenlerden biri de İBB Başkanı İmamoğlu oldu. İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Hak, hukuk ve adaletten şaşmadan, aklın ve bilimin kılavuzluğunda Türkiye 2. yüzyılına safralarından arınmış olarak yürüyecektir. Bu yolda hiçbir tehdide fırsat vermeyeceğimiz görülecektir."

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