İmamoğlu, TÜRGEV'den alınan binanın Beyoğlu Belediyesi'ne tahsisine tepki verdi: Eşkıyalık!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun TÜRGEV'den geri aldığı Beyoğlu'ndaki binanın AKP'lilerin oylarıyla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmesine tepki gösterdi. Kararla sistemin 'bypass edilmek istendiğini' belirten İmamoğlu, "Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı. İstanbul halkının malını gasp edemezler. Kararı, yürürlüğe koymayacağız" dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İBB Başkanı İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu çalışmaları kapsamında Mecidiyeköy-Şişli istasyonundan test aracına bindi. Metro hattıyla ilgili bilgiler veren Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, TÜRGEV‘den geri alınan Beyoğlu Örnektepe’deki arazi ve üzerindeki yurt binasının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP grubunun oylarıyla Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis etme kararı alınmasına tepki gösterdi: "Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı. Kamu vicdanı değil eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz, malını gasp etmek. Örnektepe’de İBB olarak yurt yapıyoruz. Bir kreş yapacağız, parkla bağlantısını yapacağız. Bizden daha güvenilir, bizden daha iyi süreci yönetecek bir başka kurum yok. A, B, C, D vakıfları benim umurumda değil. Biz İBB olarak 2 bin-3 bin yatak kapasiteli yurtlarla çocuklarımıza gençlerimize çağdaş öğrenci yurtları ile hizmet vereceğiz."

"Gasp edemezler"

"Neymiş efendim bu projeyi meclis üzerinden X belediyeye tahsis edecekler, o belediye üzerinden de istedikleri gibi hareket edecekler. Kusura bakmasınlar ama ‘pışık’ derler ya çocuklar… Böyle bir şey yok. İstanbul halkının malını ‘öyle istiyoruz’ diye gasp edemezler. Siyasi bir takım iradeler, bir avuç insan istiyor diye gasp edemezler."

"Bu, “Mecliste karar alalım, Saraçhane binasını da veriyoruz Fatih Belediyesi’ne” demek anlamına gelir. Böyle bir yetki yok. “Kanuni hakkımızı kullandık” diyorlar, kanuni hakkınız bu değil. Bunu biz yürürlüğe koymayacağız. İBB olarak vakfımız var, kendi yönetimimiz var biz orada yurt ve kreş hizmetlerine başlayacağız. Alınan karar yok hükmündedir. Hem hukuki süreci yöneteceğiz hem fiili süreçte gideceğiz paşa paşa halkımızla orayı buluşturacağız."

"Müdahaleleri geri püskürteceğiz"

* A vakfı, B vakfı işine baksın, kendi işlerini yürütsünler. Karar onay için başkanlık makamına sunulduğunda veto edeceğiz. Hukuki süreçleri yöneteceğiz, zabıtalarımızla gideceğiz, temizleyeceğiz. Birçok kamu alanında yapılmak istenen bu müdahaleleri geri püskürteceğiz. Çünkü onlar bir avuç insanın isteklerini yerine getiriyor. Biz 16 milyon insanın isteklerini yerine getiriyoruz."

Metro için test sürüşü yapılıyor

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının kısa süre içinde hizmete geçeceğini duyurdu. İmamoğlu sosyal medya paylaşımında, "Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı” kısa süre içinde hizmete geçecek. Test sürüşü yapılıyor." açıklamasını yaptı.