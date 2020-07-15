İBB Başkanı İmamoğlu: Kamu bankalarının uygulamaları tümüyle ahlak dışı; telefonumuza çıkamıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro projesi için bulduğu dövizli kredinin Vakıfbank tarafından haczedilmesine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kamu bankalarının tutumları, davranışları tümüyle ahlak dışıdır. Yıllardır kamu bankalarıyla çalışırım. Bu kadar dibe çökmüş bir yönetici tavrını hiç görmedim." dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan, “Para hesaba yatınca aynı gün dövizi bozarak müteahhit firmanın hesabına aktarıyorlar. Kredinin hesabımıza geldiği bilgisini biz söylemediğimize göre Vakıfbank paylaşmıştır. Bu da suçtur. Ayrıca, birincisi bu tarz tanımlı proje paralarına haciz konulamaz. İcra İflas Kanunu'nun 82. Maddesi'nin birinci fıkrasına göre devlet malları haczedilemez. Bu para metro projesi içindir ve metro devlet malıdır. İkincisi Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi'dir. Proje paraları, şartlı bağışlar haczedilemez. Bu üç ihlal nedeniyle de Vakıfbank, icra dairesi yetkilileriyle ilgili suç duyurusunda bulunduk.” diye konuştu.

Zeyrek, “Talimatlı bir siyasi müdahale olduğu net. 2016-2019 arasına ait borca karşı yapılmış bir işlem. Arkadaşlarımız bir ödeme takvimi üzerinde uzlaşma görüşmeleri yapıyordu. Artık farklı fırsatlarla yönümüze devam edeceğiz. Kamu bankalarının tutumları, davranışları tümüyle ahlak dışıdır. Yıllardır kamu bankalarıyla çalışırım. Bu kadar dibe çökmüş bir yönetici tavrını hiç görmedim. Telefonumuza çıkamıyor, konuşamıyorlar. Çünkü söyleyecek bir şeyleri yok. Koca koca yöneticiler orada koltuk işgal ediyorlar. Türkiye'nin en itibarlı olması gereken kamu bankası güvensiz bir kuruma dönüşmüş durumda.” ifadesini kullandı.

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