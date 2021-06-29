Ekrem İmamoğlu davasında karar; eski Ordu Valisi Yavuz'a manevi tazminat ödeyecek

Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’un, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, İBB Başkanı İmamoğlu’nun eski Ordu Valisi Yavuz’a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti.

Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz, 5 Haziran 2019 tarihinde, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı iken İstanbul’a dönüş yolculuğunda, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri nedeniyle yaşanan tartışmalarda şu anda İBB Başkanı olan İmamoğlu’na kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Bugün, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 9’uncu duruşmada mahkeme, İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti.

Vali Seddar Yavuz’un avukatı Resul Yılmaz, Ekrem İmamoğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davasının İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bugünkü duruşmasında sonuçlandığını belirterek, “İmamoğlu, Vali Yavuz’a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek” dedi. (İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na daha önce, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası verilmişti.

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