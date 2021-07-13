İBB Başkanı İmamoğlu: 2036 Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'a istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2036 Olimpiyat Oyunları" ve "Paralimpik Oyunları"na talip olduklarını duyurdu.

Sarıyer ilçesindeki Volkswagen Arena'da "İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı" tanıtım toplantısı düzenleyen İmamoğlu, İstanbul'un "Olimpiyat adaylığı irade beyanını" açıkladı.

"Tüm İstanbul halkı adına, Türkiye adına, Olimpiyat Oyunlarını ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'a istiyoruz" diyen İmamoğlu, "Devletimize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne ve ilgili tüm kurumlara işbirliği yapma çağrısında bulunuyoruz" dedi:

"Birlikte çalışalım ve İstanbul halkına dünyanın en iyi spor etkinliklerini getirelim. Kapımız, Olimpizm felsefesi ve heyecanına ortak olmak isteyen, bu uzun yolculuğa emek ve inanç koymak isteyen, tüm federasyonlarımıza ve kulüplerimize sonuna kadar açık olacak."

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İmamoğlu, "Başarıdan başarıya koşan asırlık kulüplerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi markalarımıza özel olarak çağrı yapmak istiyorum: Gelin omuz omuza verelim; şehrimize olimpiyatlar başta olmak üzere, tüm büyük uluslararası organizasyonları birlikte kazandıralım" dedi.

İstanbul'un Olimpiyat Oyunları macerası

Türkiye şimdiye kadar Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmadı. İstanbul daha önce 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Olimpiyatları için aday oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin 2020 oyunlarına aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde açıkladı.

13 Ağustos 2011'de Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları'na adaylığını açıklayan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye özünde bir olimpiyat ülkesidir. Meşale bu ülkeye çok yakışacaktır" sözlerini dile getirmişti.

Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak şehir ise 7 Eylül 2013 tarihinde belirlendi. Oylamanın ilk turunda Madrid elenirken, ikinci turun oylamasında İstanbul'a karşı oylarda 60-36 üstünlük sağlayan Tokyo, 2020 Yaz Olimpiyatları'nı kazanan şehir oldu.

2012 Temmuz ayında Londra Olimpiyatları'nı izleyen Erdoğan, Türkiye'ye bugüne dek olimpiyat verilmemesini eleştirerek, "Londra 3, Madrid 2 kez yaptı. Tokyo 2 kez yaptı. Bu ülkeler 2-3 kez yapmışken Türkiye 5 kez finale kadar geldi ve hâlâ böyle bir olimpiyata ev sahipliğini vermediler. Halkın büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bugüne kadar bir olimpiyat düzenlenmedi. Sorarlar insana: Ne için?" diye konuşmuştu.