İBB Başkanı İmamoğlu: 16 milyonluk İstanbul’a itibar kazandırdık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şeyden önce şeffaflık ve itibar dönemi başlattık. Benim en büyük iddiam demokrat bir belediye başkanı olmaktı. Demokrat başkan demek aynı zamanda 16 milyon insanın söz sahibi olması demektir. Bu şehre 22 ayda itibar kazandırdık. Bunun karşılığını da ulusal ve uluslararası düzeyde alıyoruz. Ulaşımdan çevreye, finansa kadar bunu sağladık." açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberine göre, "806 bin oy farkla seçimi kazandınız. Bugün anketler ne diyor?" sorusuna, "Biz içi dolu bir İstanbul faaliyeti içindeyiz ve bunu yarattık. Farklı metotlarla, analizlerle her şeyi de inceliyoruz. Şunu net olarak söyleyebilirim, biz yükselen bir boyuttayız. 23 Haziran'ın da ötesine geçtik. Halkımıza ‘İstanbul senin' dedik. Halkımızın da desteği bizimle…" yanıtını verdi.