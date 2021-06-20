İBB Başkanı İmamoğlu haciz göndermişti; Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Milli Görüş çizgisindekilere sitem

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptırdığı haciz işlemi ile ilgili Milli Görüş ve Saadet Partisi’nin sessiz kaldığını belirtti ve sitemde bulundu.

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İmamoğlu’nun kendi açtığı davalardan dolayı mahkeme kararı ile Akit TV’ye, 21.500 TL borçlu, alacağının ise 20.500 TL olduğunu yazan Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun henüz bu parayı ödemediğini öne sürdü.

Haciz işlemine ‘sol medya’, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi’nin tepki vermesini beklemediğini yazan Karahasanoğlu, ‘bizim mahalle’ olarak nitelediği Milli Görüş'e yönelik olarak şu satırları kaleme aldı;

“’İstanbul Sözleşmesi’nde, az mı birlikte mücadele ettik’ demeleri.. ‘Ekrem de biraz lüzumsuzluk yapıyor’ demeleri.. ‘CHP’lilerin Milli Görüşçülere her saldırısında, bize Akit sahip çıkmıştır’ demeleri gerekir iken..

Derin bir sessizliğe bürünmüşler..

Görmüyorlar, duymuyorlar, konuşmuyorlar.

‘Osman Kavala’ deyince yarım saat geciktirmeyen. ‘Selahattin Demirtaş’ deyince hemen koşan Temel abi, şimdi Ekrem İmamoğlu’nun bir muhafazakar TV kuruluşunun bilgisayarlarını haczettirmesinin üzerinden şu an itibari ile 24 saat geçmiş iken..

Tek açıklaması yok..

Oysa 17 haziran günü beş tivit atmış Temel abi. Eşcinselliği hak olarak göstermeye çalışan Halk TV’ye röportaja çıkacağını müjdelemiş..

Erbakan hocanın başbakanlıktan indirilmesinde aktif rol oynayan Süleyman Demirel’i ölüm yıl dönümünde unutmamış. İzmir’deki HDP il başkanlığındaki cinayeti atlamamış.

Ama 18 Haziran’da Ekrem’in Akit TV’ye haciz yollamasını görmemiş.

Görmezden gelmiş. Ne diyelim, 'Ya Hak!'"

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