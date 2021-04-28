İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs aşısı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs aşısının oldu. İlk dozunu 5 Nisan 2021 günü olan İmamoğlu, ikinci doz aşısını mayıs ayının başında olacak.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre sırası gelen İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasından 6 ay sonra 5 Nisan'da ilk doz aşısını oldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Biontech aşısı olan İmamoğlu'nun ikinci doz aşısını mayıs ayının ilk günlerinde olacağı öğrenildi. Kritik kamu hizmetlerinin aksamaması için aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu üst düzey yöneticilere yaşına bakılmaksızın aşı önceliği tanınmıştı.

İmamoğlu, 23 Ekim 2020'de covid-19 testi pozitif çıkmış ve 10 gün boyunca Amerikan Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra 2 Kasım 2020'de taburcu olmuştu.

Ailesi de Koronavirüs geçirdi

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu da bu ayın başında Koronavirüs'e yakalanmıştı. Dilek İmamoğlu, karantinada olduğu için annesinin 11 Nisan'da Trabzon'da gerçekleştirilen cenaze törenine katılamamıştı.