İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren Uğur Dündar'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sporla ilgili paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor" sözleriyle kendisini eleştiren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen gazeteci Uğur Dündar’ı ziyaret etti. İmamoğlu, "Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu ziyareti Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen kıymetli büyüğüm Sayın Uğur Dündar’a tebrik ziyaretinde bulundum. Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Dündar, daha önce İmamoğlu’nun Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyi beğenmesi sonrası, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim" açıklaması yapmıştı.

Dündar, paylaşımından yaklaşık bir saat sonra ise, "Değerli İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçelilere sevgilerini iletti. Ben de bu nazik jestine camiamız adına çok teşekkür ediyorum" yazmıştı.