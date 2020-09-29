İBB, Avcılar ve Silivri'deki 32 bin binanın depreme dayanıklılığını inceleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Atölyesi Müdürlüğü (İŞAT), “Avcılar ve Silivri İlçelerinde Bulunan 2000 Yılı Öncesi İnşa Edilmiş Binaların İkinci Kademe Değerlendirme Yöntemleriyle Deprem Risk Performanslarının Belirlenmesi Hizmet Alım İşi” adı altında bir ihale açtı. İhale kapsamında 32 bin 377 adet binanın deprem risk performansı belirlenecek.
İhalenin konusu ve kapsamı
İhalenin teknik şartnamesine göre işin konusu şöyle tanımlandı:
“İstanbul’da meydana gelecek olası şiddetli bir depremin sonuçlarından en az derecede etkilenmek gayesiyle, İstanbul Deprem Master Planı çerçevesinde İstanbul’da belirlenen riskli ilçelerden, Avcılar ve Silivri sınırları içerisinde bulunan ve İBB’nin belirleyeceği 2000 yılı öncesi inşa edilen konut, ticaret, İBB hizmet vb. binalarının olası İstanbul depreminde göstereceği davranışa yönelik sahada 2. Kademe mühendislik inceleme yöntemi çalışmalarının yapılarak, bu çalışmalar neticesinde elde edilen verilerle, büroda elde edilen diğer verilerin kullanılarak incelenen binalar ve tesislerin deprem risk sıralamasının belirlenmesi ve sonuç raporlarının sunulması şartnamenin esas konusunu teşkil eder.”
Projede birinci önceliğin can güvenliği riski taşıyan ve olası bir deprem sırasında ağır hasar veya yıkılma riski yüksek binaların belirlenmesi olduğu vurgulanan açıklamada, ikinci olarak kalıcı orta ve uzun vadeli önlemlerin geliştirilmesine hazırlık yapmak olduğu belirtildi.
Çalışmanın sonuçları, söz konusu ilçelerde kentsel dönüşüm, güçlendirme, yenileme ve ihtiyaç duyulan kamusal alan projelerinin uygulamalarına veri oluşturacak.
Bina ve tesisler, zemin durumu, yaş, taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, belirgin yıpranma ya da belirgin hasar, taşıyıcı sistem, kat adedi, malzeme ve korozyon, zemin katların kullanım şekli ve üst katlara nazaran plan tertiplerindeki değişiklik, konsol/çıkma, çatlak, vaziyet planı ve özellik arz eden diğer durumlarına göre mühendislik ön incelemesine tabi tutulacak.
İncelenecek bina ve tesisler
İhale kapsamında Avcılar ve Silivri ilçelerinde, 2020 yılı itibariyle, 2000 yılı öncesi inşa edilen tahmini toplam bina sayısı 32 bin 377 olarak tespit edildi. Konuyla ilgili olarak şartnamede şu değerlendirme yapıldı;
“Bu binalar betonarme ya da yığma taşıyıcı sisteme sahip olup, bodrum katlar hariç zemin katla beraber betonarme binalar için en fazla 10 kat, yığma binalar için en fazla 5 katlı olan; konut, ticaret, İBB, hizmet vb. için kullanılan yapılardır.”
İncelenecek binaların dağılımı
Avcılar: 14 bin 657 betonarme bina, 10 bin 50 yığma bina.
Silivri: 12 bin 753 betonarme bina, 3 bin 917 yığma bina.
Daha önceden deprem yönetmeliklerine göre performans analizinin yapıldığı tespit ve teyit edilen binalarda herhangi bir işlem yapılmayacak ve analiz sonucu İBB’ye bildirilecek. Söz konusu iş 89 günde tamamlanacak.