İBB, Avcılar ve Silivri'deki 32 bin binanın depreme dayanıklılığını inceleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar ve Silivri'de bulunan 32 bin 377 binanın olası bir depreme dayanma gücünü ölçmek için ihale açtı. İhalesi 26 Ekim 2020'de yapılacak çalışmada 2000 yılından önce inşa edilen binaların incelenmesi hedefleniyor.