İBB, Antalyayı 3-1'le geçti

T24 -

Maçtan dakikalar

ANTALYASPOR: 1 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3

Maçın ilk tehlikeli atağı Antalyaspor'dan geldi. 10. dakikada Tita, ara pasla topu Necati Ateş'e aktardı. Necati, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza alanı dışından topa çok sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.22. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında Antalyaspor defansına çarparak geri dönen topla buluşan Tita, topla birlikte rakip defansı çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya geldi. Tita'nın vurduğu top, kaleciye çarparak az farkla kornere gitti.28. dakikada Antalyaspor bir golden oldu. Bu dakikada Tita'nın ara pasında topla buluşan Serge Pacome, kaleci ile karşı karşıya geldi. Serge'nin vuruşunda top kaleci Hasagiç'ten döndü. Dönen topa Ali Zitouni sert vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.37. dakikada Antalyaspor cezaalanı içinde topla buluşan İskender sert vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.45. dakikada Antalyaspor ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Tevfik yerden vuruşla topu Antalyaspor filelerine gönderdi ve ilk yarı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.49. dakikada Veysel'in ara pasında kaleci Hasagiç ile karşı karşıya kalan Necati Ateş'in vuruşunda top Hasagiç'e çarparak kornere çıktı.50. dakikada kaleci Ömer ile karşı karşıya kalan İskender'in vuruşunda top az fakla yandan auta çıktı.53. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Bu dakikada köşe atışını kullanan Tita'nın vuruşunu iyi takip eden Yalçın Ayhan yükselerek kafayı vurdu. Top kaleci Hasagiç'in sağından filelere gitti: 1-164. dakikada ceza alanı içinde İskender'in pası ile topla buluşan Ali, düzgün bir vuruşla topu kaleci Ömer'in sağından filelere gönderdi: 1-270. dakikada Ekrem'in soldan Antalyaspor ceza alanına ortaladığı topla buluşan İskender, düzgün bir vuruşla takımının 3. golüne imza attı: 1-3.77. dakikada Tevfik'in pasında topla buluşan İbrahim, hızla Antalyaspor ceza alanına girdi. İbrahim'in vuruşunda top kaleci Ömer'e çarparak kornere çıktı.Karşılaşma İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.AtatürkAytekin Durmaz xxx, Selçuk Kay xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxxÖmer xx, Kerim xx, Yalçın xx, Orhan Ak xx, Şenol Can xx, Ali Zitouni x (Dk. 46 Fatih Ceylan xx), Ertuğrul xx (Dk. 75 Sedat x), Jedinak xx, Tita xx, Serge xx (Dk. 46 Veysel x), Necati xx.Hasagiç xxx, Rızvan xx, Metin xxx, Cesario xx, Ekrem xxx, Ali Güzeldal xxx, Gökhan xx (Dk. 61 Serhat xx), Efe xx (Dk. 83 Abdülkadir x), Mahmut xx, Tevfik xxx, İskender xxx (Dk. 73 İbrahim xxx)Dk. 45 Tevfik, Dk. 64 Ali, Dk. 70 İskender (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 53 Yalçın (Antalyaspor)Dk. 9 Tita, Dk. 85 Orhan (Antalyaspor), Dk. 56 Ekrem, Dk. 63 Cesario, Dk. 69 Serhat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)