İBB ailesinin acı günü; 21 haftalık hamileyken Covid-19'a yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile Özgün Öztürk, Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamımı yitirdi.



30 yaşındaki Öztürk için Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üst yönetimi hazır bulundu.



Öztürk’ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu, genç yaşta hayatını kaybeden mesai arkadaşının gözü yaşlı eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan’ın acılarına ortak oldu. Öztürk’ün Gazi Cemevi’nden kaldırılan cenazesi, Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

21 haftalık hamile olan merhum Öztürk, 10 Haziran 1991’de doğdu. 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı olarak görev yapan Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuydu.