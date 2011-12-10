-İBB, ''3 Büyükler'' arasında en fazla puanı Beşiktaş'tan aldı -İstanbul Büyükşehir Belediyespor, siyah-beyazlılarla yaptığı 8 maçta 12 puan topladı -Lacivert-turunculu futbol takımı, ligde Fenerbahçe'den 9 maçta 10, Galatasaray'dan ise 9 maçta 8 puan aldı İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Alim Tunçay - Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), ligde ''Üç Büyükler''den en fazla puanı siyah-beyazlılardan aldı. Lacivert-turunculular, Süper Lig'e çıktığı 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş ile ligde yaptığı 8 maçta 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar ile 2007-08 sezonunda deplasmanda 0-0 berabere kalan İstanbul temsilcisi, sahasında rakibini 2-1 yendi. 2008-09 sezonunda evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan lacivert-turunculular, deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. 2009-2010 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile sahasında yaptığı maçta 1-1 berabere kalırken, deplasmanda rakibine 2-0 yenildi. Lacivert-turunculular, geçen sezon ise Beşiktaş'ı iki maçta da yenmeyi başardı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 2-0 yenen İstanbul ekibi, ikinci yarıda sahasındaki maçtan da 2-1 galibiyetle ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile yaptığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. -En az puan Galatasaray'dan- İstanbul ekibi, 5. sezonunu geçirdiği ligde, ''Üç Büyükler'' arasında en az puanı Galatasaray'dan aldı. Sarı-kırmızılı ekiple yaptığı 9 maçın, 5'ini yitiren, 2 beraberlik alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son iki maçta rakibine karşı olan şanssızlığına son vererek, 2 galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, Galatasaray maçlarında 8 puan topladı. Ligdeki ilk sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında ise rakibine 3-0 yenildi. İstanbul temsilcisi, 2008-09 sezonunda rakibine deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. 2009-2010 sezonunda deplasmanda rakibiyle son dakikada attığı golle 1-1 berabere kalan lacivert-turunculular, sahasındaki maçı 1-0'lık skorla yitirdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta da sarı-kırmızılılara 3-1 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibini ilk kez 26 Şubat 2011 tarihinde yapılan maçta 3-1 yenmeyi başardı. Lacivert-turunculular, bu sezonun ilk haftasında da Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-0 yenerek, sezona galibiyetle başladı. -Fenerbahçe'yi 3 kez yendi- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe ile yaptığı 9 maçta rakibini 3 kez yenerken, 1 maçta berabere kaldı, 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2007-08 sezonunda sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen lacivert-turunculular, deplasmandaki maçta ise 2-2 berabere kaldı. 2008-09 sezonunda ise deplasmanda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilen İstanbul ekibi, evinde ise rakibini 2-0 yendi. 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor sahasındaki maçtan 2-1 galip ayrıldı. Geçen sezon ilk yarıda sahasında rakibine 1-0 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda da sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Bu sezon da Fenerbahçe'ye Kadıköy'deki maçta 4-2 yenilen İstanbul temsilcisi, rakibinden 9 maçta 10 puan aldı. -''Üç Büyükler'' ile maçlar ve sonuçları- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ''Üç Büyükler'' ile yaptığı lig maçları ve sonuçları şöyle: Fenerbahçe ---------- 2007-08: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2 2008-09: Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0 2009-2010: Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1 2010-2011: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0 2011-2012: Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2 Beşiktaş -------- 2007-08: Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 2-1 2008-09: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-1 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1 2009-2010: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-1 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0 2010-2011: Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 2-1 Galatasaray ----------- 2007-08: Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3 2008-09: Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1 2009-2010: Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1 2010-2011: Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1 2011-2012: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0 (CAY-TAŞ-KAF)