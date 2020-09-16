İBB, 3-12 yaş arası çocukları için spor okulları açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından, 3-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Spor Okulları başlıyor.

48 spor tesisinde düzenlenecek spor okullarında 12 branşta eğitim verilecek. 21 Eylül de eğitimlere başlanacak program, 2 aylık periyotlar halinde kontenjan sınırı ile gerçekleşecek. 12 farklı spor branşında 48 farklı tesiste gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların mümkün olabildiğince erken yaşlarda spora yönlendirilmesi, sporu alışkanlık haline getirmeleri ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. 21 Eylül de başlanacak eğitimler de kontenjan sınırı bulunuyor.

Branşlarında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde; branş bazlı sportif eğitim programının yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti, spor kültürünü aşılamayı hedef alan Spor okullarında; 48 farklı tesiste Cimnastik, Atletizm, Taekwondo, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Futbol, Tenis, Buz Pateni, Okçuluk, Badminton, Temel Hareket Eğitimi olmak üzere 4 farklı yaş grubunda, 12 farklı branşta eğitim verilecek.

3 – 5 Yaş aralığındaki çocukları için Temel Hareket Eğitimi

3 – 5 Yaş aralığında oyunlarla başlayan egzersizler sporu yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler yetiştirme hedefiyle 12 branştan biri olarak planlanan Temel Hareket Eğitimi; çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından sporun ve hareketin önemini ön plana çıkarıyor. Spor okulları kapsamında; çocuklarda spor sevgisinin kazanımının yanı sıra doğru beslenme, obeziteyle mücadele ve sağlığın korunması amaçlanıyor.

Spor okulu eğitimleri sürecinde, Performans yaş aralığındaki kayıtlı çocuklara yapılacak teknik kriter değerlendirme sonucunda kriterleri karşılayan çocuklar performans öncesi spor okullarına katılmaya hak kazanacaklar. Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirebilmeleri üzerine kurgulanan Spor İstanbul Performans öncesi spor okulları, ulusal/uluslararası alanlarda başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Kayıtlar ( 16 Eylül ) başlıyor

İBB Spor İstanbul Spor Okulları, 2 aylık periyotlar şeklinde düzenlenecek. 1. Eğitim dönemi olan ve 21 Eylül de başlayacak eğitimler için kayıtlar bugün açıldı. 2. Eğitim dönemi kayıtları 13 – 29 Kasım aralığında gerçekleşecek kayıt dönemi ardından 23 Kasım – 24 Ocak tarihlerinde olacak. Kontenjanla sınırlı Spor Okulları’na kayıt olmak için www.spor.istanbul web adresi üzerinden veya Spor İstanbul tesislerinden başvuru yapılabiliyor.