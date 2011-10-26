-İBB: 2 - Eskişehirspor: 2 İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. 51. dakikada Eskişehirspor, penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Alper Potuk, ceza alanında Efe İnanç ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, atışı kullanan Mehmet Yıldız, takımının eşitliği yakalayan golünü kaydetti: 1-1 64. dakikada orta alanda, Alper Potuk'a müdahalesi nedeniyle Zayatte, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 68. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Visca'nın kullandığı serbest vuruşta topu, kaleci Kayacan Erdoğan kontrol etmeyi başardı. 90+1'de Eskişehirspor öne geçti. Kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan Veysel Sarı'nın şık vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-2 90+3'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor beraberliği yakaladı. Tevfik'in pasıyla topla buluşan Holmen, sağ çaprazdan ceza alanına girip, yerden bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-2 Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Neşet Merdin xx, Serkan Olguncan xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram Zülaloğlu xx, Kus x, Zayatte x, Metin Depe x, Gökhan Süzen xx, Cihan Haspolatlı xx, Visca xx (Dk. 78 Metin Akan x), Efe İnanç xx, Holmen xxx, Doka x (Dk. 68 Mahmut Tekdemir x), Webo x (Dk. 78 Tevfik Köse x) Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Sezgin Coşkun x (Dk. 80 Koray Arslan x), Nadarevic x, Diego xx, Dede xx, Alper Potuk xxx, Bülent Ertuğrul x (Dk. 68 Erkan Zengin x), Veysel Sarı xxx, Tello xx, Kamara xx, Mehmet Yıldız xx Gol: Dk. 39 ve Dk. 90+3 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 51 Mehmet Yıldız (penaltıdan), 90+1 Veysel Sarı (Eskişehirspor) Kırmızı kart: Dk. 64 Zayatte (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 9 Dede, Dk. 34 Bülent Ertuğrul, Dk. 56 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Dk. 51 Efe İnanç (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)