İBB, "1000 yeni taksi" teklifini 9. kez UKOME'ye sunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 kez reddedilen İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifinin 9. kez UKOME toplantısına sunulacağı açıklandı. Bu konuyla ilgili kampanya da başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bir video sosyal medyada paylaşıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "İstanbul taksi için el kaldırıyor" sloganı ile ve #TaksiİçinElKaldırıyoruz hashtag'i ile paylaşılan videoda, İBB'nin, kentteki taksi sorununa çözüm için sunduğu yeni taksi modelinin UKOME toplantısına 9. kez sunulacağı aktarıldı. Videoda, kentteki taksi sayısının 1990'dan beri aynı sayıda olduğu ve bunun yetersiz olduğu vurgulandı, "Yetersiz taksi sayısından, İstanbullunun eli havada" ifadeleri kullanıldı.

Bu konuyla ilgili olarak sosyal medyada da kampanya başlatıldı.