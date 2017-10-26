İbadi'den Barzani'ye: Referandumun iptalinden başka bir şeyi kabul edemeyiz

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun sonuçlarının 'dondurulması' karşılığında diyalog ve ateşkes teklifini reddetti. İbadi, "Referandumun iptalinden başka bir şeyi kabul edemeyiz" dedi.

İbadi açıklamasında " (Referandumun) iptalinden ve Anayasa'ya saygı duyulmasından başka bir şeyi kabul edemeyiz" dedi.

İbadi'nin sözcüsü Haydar Hamada da Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Referandumun dondurulmasından bahsediyorlar ama bizim buna cevabımız referandumun geçmişte kaldığı ve onu alanda sona erdirdiğimiz" dedi.

IKBY, 25 Eylül'de yapılan ve sandıktan 'Evet' çıktığını açıkladığı bağımsızlık referandumunun ardından, Bağdat ve komşu ülkelerin yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Irak güçleri Kürtlerin kontrolündeki Kerkük ve bir dizi başka bölgeyi de kontrol altına almıştı.

IKBY gelişmeler sonrası referandum sonuçlarını diyalog ve ateşkes karşılığında dondurmayı önermişti.

IKBY'nin önerisi şöyleydi:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yaşanan gerilimi azaltmak için Irak hükümetine üç maddelik bir öneride bulundu. IKBY'nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre öneri, "acil ateşkes ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm askeri operasyonların durdurulması", "referandum sonuçlarının dondurulması" ve Erbil ile Bağdat arasında "anayasa temelinde açık diyalog başlatılmasını" önermişti.